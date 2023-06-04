“الأمن الغذائي”: صرف 168 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم الأحد، أنها قررت صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي.

وأوضحت أن الصرف شامل دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

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صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 168.544.062 ريالًا.

وذلك لكمية 96.962 طنًا، لعدد 347 مزارعًا، تتضمن 40 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 367.969.627 ريالًا، وذلك لكمية 212.400 طن، لعدد 756 مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 403.947 طنًا، لعدد 1537 مزارعًا.

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ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين.

وذلك وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ.

ويتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

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