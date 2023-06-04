لا تفوتك.. أهم 3 عادات في الصباح لتحسين الصحة وطول العمر

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كشف المدرب وخبير التغذيـة، دانيال هيرمان، عن أهم ثلاث عادات في الصباح لتحسين الصحة وطول العمر.

ويتمثل ذلك في الآتي:

-شرب كوب من الماء بمجرد الاستيقاظ من النوم.

-ممارسة النشاط البدني في الصباح.

-قضاء بعض الوقت في الخارج في الصباح.

شرب كوب من الماء

وقال هيرمان، وفقًا لصحيفة “إكسبرييس”، إن بشرب كوب من الماء بمجرد الاستيقاظ لترطيب الجسم بعد عدة ساعات من النوم، “يساعد على بدء التمثيل الغذائي ويساعد في الهضم”.

النشاط البدني

وأوصى بضرورة “دمج النشاط البدني في الروتين الصباحي”، مضيفًا: “سواء كان ذلك مشيًا سريعًا، أو الركض، أو ركوب الدراجات، أو جلسة تمرين، فإن التمارين المنتظمة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزز المزاج، وتحسن طول العمر”.

نصيحة مهمة أخرى هي “قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق أو بالقرب من النافذة لامتصاص ضوء الشمس الطبيعي”، وفق قوله.

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التعرض لأشعة الشمس

وأوضح هيرمان: “يساعد التعرض لأشعة الشمس على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، ويعزز إنتاج فيتامين د ، ويؤثر إيجابًا على الحالة المزاجية والصحة العامة”.

ونصح خبير التغذية بالتخطيط لليوم عبر تحديد الأهداف وأولويات المهام وجدولة اليوم.

وقال هيرمان: “يساعد هذا في خلق إحساس بالاتجاه والهدف، وزيادة الإنتاجية وتقليل التوتر”.

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تقليل التعرض للأجهزة الإلكترونية

وأضاف أنه يجب على الناس “تقليل التعرض للأجهزة الإلكترونية” في الساعات الأولى من اليوم”، مضيفًا: “بدلاً من ذلك ، ركز على الأنشطة التي تعزز الوضوح الذهني والاسترخاء”.

ويمكن أن يساعد الترطيب والتمارين الرياضية والتعرض لفيتامين (د) في تعزيز الصحة وطول العمر.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا: “يجب أن يهدف معظم الناس إلى شرب كمية كافية خلال النهار حتى يكون بولهم بلون أصفر باهت صافٍ”.

وبالنسبة لممارسة الرياضة، يجب أن يهدف الأشخاص إلى ممارسة النشاط لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع – وارتداء عامل الوقاية من الشمس يوميًا لحماية بشرتهم من أضرار أشعة الشمس.