بهذه المناطق.. ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الأفواج الأمنية تمكنت من ضبط مخالفين للنظام قاموا بتهريب كميات من المخدرات بعدة مناطق.

ضبط حشيش مخبأ في منطقة جبلية

وقبضت شرطة محافظة جدة على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادة الحشيش المخدر مخبأ في منطقة جبلية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

إحباط محاولتي تهريب 1.029 كيلوجرام من “الماريجوانا”

كما تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك فهد الدولي من إحباط محاولتي تهريب 1.029 كيلوجرام من مادة “الماريجوانا” المخدرة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على عدد من الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على الكمية المهربة.

اقرأ أيضًا:

فاجأهم بهذا الأمر.. شاهد كيف داهم الأمن 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات

القبض على شخص لتهريبه نبات القات المخدر

فيما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

وأكدت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

الحملات مستمرة.. إحباط تهريب كميات من المخدرات وضبط مهربيها بعدة مناطق

ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مواد مخدرة

وفي محافظة العيدابي بجازان، قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدر.

وضبط بحوزته سلاحًا أبيض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.