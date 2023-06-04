بالأرقام.. إنجازات جمعية “إشراقة” في المراكز التأهيلية التخصصية بسجن الحاير

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تملك جمعية إشراقة، تجربة ناجحة في رعاية وتأهيل مرضى الإدمان في سجن الحاير لمدة ست سنوات، والتي تمكنت خلالها من مساعدة العديد من النزلاء من مرضى المخدرات على التعافي، وتخليص أجسامهم من السموم.

واستطاعت الجمعية – وقتما كانت تحت إشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الشفا من خلال هذه التجربة – تأهيل عدد كبير من مرضى الإدمان ورعايتهم بأفضل الوسائل العلمية والنفسية والعلاجية.

وتعد مبادرة الجمعية هي الأولى من نوعها في المملكة في العمل على تأهيل مرضى الإدمان من النزلاء؛ حيث قدمت جلسات علاج فرديّة وجماعية، ساعدت مرضى الإدمان على التخلّص من آفة المخدرات، وعدم العودة إليها عند الخروج إلى المجتمع.

وانقسم برنامج الجمعية لتأهيل النزلاء المتعاطين للمخدرات وعلاجهم إلى ثلاث مراحل، شملت البرامج العلاجية الطبية والنفسية والاجتماعية، والإرشاد الديني والمهني.

وقدمت الجمعية برامج علاجية للمتعافين من الإدمان خلال المرحلة الأولى لمدة أربعة أشهر، بينما استهدفت في المرحلة الثانية التي استمرت أربعة أشهر أيضًا تقديم الأنشطة التأهيلية والمهنية.

في حين ركزت المرحلة الأخيرة على إعداد النزيل للالتحاق بالمجتمع الخارجي بعد إطلاق سراحه، حيث قيمت النزلاء المستهدفين بحسب برنامج فلسفة المجتمعات العلاجية.

وعبر عدد من المتعافين من المخدرات عن سعادتهم بمثل هذه البرامج التي قدمتها جمعية “إشراقة” بعد أن ساعدت على انتشالهم من التعاطي وأعادت الحياة إليهم مجددًا.

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تقدير المسؤولين لدور الجمعية

وحظيت تجربة إشراقة في سجن الحاير بشكر وتقدير المسؤولين في الدولة والجهات ذات العلاقات بالسجون، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومدير عام السجون بمنطقة الرياض.

وتلقت الجمعية خطابات الشكر لجهودها في مجال الرعاية والتأهيل، ونجاحها المتميز في تحقيق أهدافها .

وصار لدى الجمعية وللعاملين معها من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومرشدي علاج الإدمان تجربة ثرية تؤهلها لمواصلة هذه النجاحات، وتحقيق المزيد من تأهيل هذه الفئة على أحسن مستوى.

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وسائل الجمعية في الرعاية والتأهيل

-إنشاء مراكز الرعاية والتأهيل داخل السجون في مدينة الرياض وبقية المدن التابعة للمنطقة.

-الاهتمام ببرنامج الرعاية اللاحقة.

-الاهتمام ببرنامج الرعاية المستمرة.

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أولاً – الرعاية والتأهيل

لأجل تحقيق الرعاية والتأهيل بالمستوى المتكامل، والوصول بمريض الإدمان إلى عدم العودة لتعاطي المخدرات مرة أخرى، فقد تم إعداد برامج عديدة، وأنشطة متنوعة يصل عددها ( 372) منشطًا، وهي كالتالي :

وذلك من خلال الوسائل التالية :

1 – برنامج مهارات التعافي المُبكّر (8 جلسات).

2 – برنامج رفع الدافعية الذاتية (8 جلسات).

3 – برنامج ( 12 ) خطوة في التعافي (24 جلسة).

4 – برنامج تنشيط وظائف المخ (36 جلسة).

5 – برنامج البيئة العلاجية (60 جلسة) .

6 – برنامج المعرفي والسلوكي العقلاني (24 جلسة).

7 – برنامج الدعم الذاتي (36 لقاء).

8 – برنامج الوقاية من الانتكاسة (32 جلسة).

9 – برنامج التغذية الراجعة (60 جلسة).

10 – برنامج التأهيل الأسري (12 جلسة).

11 – برنامج التثقيف الصحي (12 جلسة).

12 – برنامج الإرشاد الديني (24 منشطًا).

13 – برنامج الأنشطة الرياضية (24 منشطًا).

14 – برنامج الأنشطة الترفيهية (12 منشطًا).

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ثانيًا – برنامج سحب السموم

هو برنامج مهم جدًا لمريض المخدرات، حيث يحتاج قبل دخوله للبرنامج التأهيلي إلى سحب السموم من جسمه، حتى يتهيأ جسديًا ونفسيًا للتفاعل والاستفادة التامة من البرنامج .

وقد لا يحتاج جميع المشاركين إلى الدخول في هذا البرنامج، وإنما لعدد محدود يصل إلى 20% تقريبًا منهم .

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ثالثًا – برنامج الرعاية اللاحقة

نظرًا لأهمية احتضان المدمن بعد نهاية البرنامج التأهيلي، حتى لا تنحرف بوصلة تفكيره وسلوكه عما استفاده من تلك البرامج التوعوية التأهيلية المكثفة، فقد تم إعداد برنامج تابع له باسم: الرعاية اللاحقة.

وهو عبارة عن حضور المتعافي لبرنامج عام، مع زملاء له في التعافي، لممارسة بعض الأنشطة الثقافية والترفيهية، والاستماع إلى توجيهات المشرف المختص والإجابة على ما لديهم من أسئلة، وحل مشكلاتهم النفسية والاجتماعية، وذلك لمدة (يومين) في الأسبوع، ولمدة (شهرين).

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رابعًا – برنامج الرعاية المستمرة

ولأجل أن تضمن الجمعية استمرار المتعافي في استقامته الفكرية والتربوية والصحية، والاطمئنان على قناعته التامة بعدم العودة للتعاطي بشكل نهائي، فقد أنشئ برنامج الرعاية المستمرة.

ويتولى البرنامج متابعة المستفيد والاهتمام به، ودعمه نفسيًا واجتماعيًا، وذلك بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المناسبة له، ليخرج للحياة وهو على أحسن مستوى في الفكر، وحسن الأخلاق، وقوة الإرادة، واستقامة الدين.

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عدد المستفيدين سنويًا

بهدف التركيز على ثمار هذه الجهود والبرامج، وتحقيق أقصى النتائج الإيجابية المبهرة لها، فسيكون عدد المستفيدين، في كل دورة لا يتجاوز (35) مستفيدًا، ولمدة (ثلاثة أشهر) و(خمسة أيام في الأسبوع).

ويتوقع تخريج 140 متعافيًا كل عام في مدينة الرياض، بالإضافة إلى أعداد أخرى من السجون التسعة التابعة لمنطقة الرياض، بما يقارب 180مستفيدًا كل عام .

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