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طريقة لا تخطر على بال.. ضبط عمالة تمارس الغش في المواد الغذائية بمكة
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طريقة لا تخطر على بال.. ضبط عمالة تمارس الغش في المواد الغذائية بمكة

طريقة لا تخطر على بال.. ضبط عمالة تمارس الغش في المواد الغذائية بمكة

طريقة لا تخطر على بال.. ضبط عمالة تمارس الغش في المواد الغذائية بمكة
١٢:٢٧:١٨ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط عمالة مخالفة تصنع البخور المغشوش في مكة المكرمة.

ضبط عمالة مخالفة تمتهن الغش في البخور

وأوضحت أن الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة في منطقة مكة المكرمة ضبطت عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تمتهن الغش في تصنيع منتجات البخور من بقايا الخشب.

تعبئة الزيوت منتهية الصلاحية

وأضافت أن المخالفين مارسوا تعبئة منتجات خل التفاح من بقايا زيوت مجهولة المصدر، إضافة إلى إعادة تعبئة الأرز في أكياس تحمل تواريخ إنتاج جديدة.

إغلاق المقرات المخالفة واستدعاء مالك الموقع والعمالة

وأغلقت الوزارة المقرات المخالفة واستدعت مالك الموقع والعمالة المخالفة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

مداهمة مزرعة تضم 4 مستودعات بمكة المكرمة

وداهمت الوزارة مزرعة تضم 4 مستودعات بمكة المكرمة، ضبط بداخلها 2 طن من منتجات البخور المصنعة من قطع خشب أشجار المزرعة نفسها، حيث يتم خلطها بمنتجات مجهولة المصدر.

3 أطنان من الأرز منتهي الصلاحية

كما ضبط مراقبو “التجارة” أكثر من 3 أطنان من الأرز منتهي الصلاحية يتم تفريغها وإعادة تعبئتها بهدف تسويقها وبيعها.

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14 ألف عبوة خل منتهية الصلاحية

إضافة إلى 14 ألف عبوة خل منتهية الصلاحية يتم تعبئتها وتغيير تواريخ الإنتاج وبيعها على أنها جديدة.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم.

وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم “1900”.

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