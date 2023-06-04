تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أطلقت منصة مدرستي خدمتين جديدتين، تعرف عليهما من خلال الرابط أعلاه.

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع موجودين في مدينة جدة.

اليوم.. آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة هو اليوم الأحد 15 من شهر ذي القعدة.

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشرة، تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات لإنشاء مواقف السيارات المدفوعة، في إطار مشروع يهدف إلى ضبط عملية الإنشاء حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اعتبارًا من اليوم الأحد، تفعيل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

مع بدء استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين بذلك، من خلال نظام “نور”، ولمدة يومين، بات من الضروري معرفة طريقة العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور.

يبدأ، اليوم الأحد، تسجيل طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال لمن أعمارهم 3 سنوات فأكثر حتى أقل من 6 سنوات في ثلاث مناطق هي: الرياض، الجوف، القصيم.

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.