مجددًا.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

تواصل – واس:

تحت حماية قوات الاحتلال، اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، مع اقتحام بلدة سلوان والاعتداء على الفلسطينيين.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، بالقرب من جدار الفصل العنصري، واعتقال آخر في مدينة بيت لحم، بعد اقتحام منزله في بلدة تقوع.

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المتطرف “غليك” يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

وحسب وكالة “وفا”، فقد قاد عضو الكنيست المتطرف “يهودا غليك”، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وعلى شكل مجموعات متتالية، اقتحم عشرات المستوطنين “الأقصى” من جهة باب المغاربة، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات “الأقصى”، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

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“الخارجية” تدين جرائم الاحتلال وتطالب بتدخل دولي

من ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية أن حكومة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.

وأدانت جرائم قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاقتحامات، والاعتقالات، وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية.