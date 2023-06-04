الساعات القادمة.. توقعات بتكاثر السحب الرعدية الممطرة على غرب المملكة

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حذر خبراء الطقس، من توقعات بتكاثر السحب الرعدية الممطرة على نطاق واسع من القطاع الغربي للمملكة، خلال الساعات القادمة.

اضطرابات جوية على أجزاء واسعة من غرب المملكة

وحسب “طقس العرب”، فإن التوقعات تُشير إلى توقعات بتأثر أجزاء واسعة من غرب المملكة ساعات ما بعد الظهر باضطرابات جوية.

أمطار غزيرة مع جريان السيول

وتوقع الخبراء، اضطرابات جوية تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة يصحبها حدوث العواصف الرعدية.

إضافة إلى تساقط البَرَديات، مما قد يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

وتشمل بذلك فرص الأمطار شرق جازان ومُرتفعات عسير والباحة وشرق مكة، وتمتد لأنحاء عِدّة من المدينة المنورة وتبوك.

وتمتد السُحب الركامية على نحو مُتفرق من مناطق الجوف وحائل والقيصم والحدود الشمالية.

وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة في أغلبها وقد يصاحب السُحب الرعدية نشاط في الرياح الهابطة المثيرة للموجات الغبارية المؤقتة.

أمطار على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية الغزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة، ومكة، والمدينة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من نجران والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف،والرياض.

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