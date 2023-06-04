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بعد 25 عامًا من العلاج.. تُنجب طفلة في سن 53
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بعد 25 عامًا من العلاج.. تُنجب طفلة في سن 53

بعد 25 عامًا من العلاج.. تُنجب طفلة في سن 53

بعد 25 عامًا من العلاج.. تُنجب طفلة في سن 53
١١:٤٣:٠٥ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد 25 عامًا من محاولة الإنجاب وعمليات التلقيح الفاشلة، أصبحت الأسكتلندية هيلين دالجليش أمًا لأول مرة في سن 53.

وخاضت دالجليش، 21 جولة فاشلة من عمليات التلقيح في المختبر، وتكبدت ما يقارب من 124 ألفًا و500 دولار – قبل أن تحمل أخيرًا بابنتها ديزي جريس، المولودة في سبتمبر 2022.

واعترفت دالجليش، التي بدأت محاولة إنجاب طفل في العشرينيات من عمرها، بأنها بدأت تفقد الأمل بعد أن أمضت سنوات عديدة من حياتها تحاول الحمل.

رحلة الإنجاب

قالت لصحيفة “ديلي ريكورد” البريطانية: “عندما تحصل على تلك المعجزة الصغيرة في النهاية، فإنك تنسى 25 عامًا. كنت أنظر إلى الأسفل، وكان النتوء يكبر، وفكرت، “هل أنا أحلم؟”.

وأضافت: “حتى الآن عند النظر إليها لا أصدق أنني أم.. إنها سريالية”.

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كانت دالجليش تعيش في قبرص مع زوجها حينها عندما بدأت في محاولة إنجاب طفل في سن 28. لكنهما عادا في النهاية إلى أسكتلندا عندما تم تشخيص الزوجين “بخصوبة غير مبررة”، على الرغم من الاختبارات التي أظهرت عدم وجود مضاعفات.

وخضعا للجولة الأولى من التلقيح الاصطناعي مجانًا من خلال هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا. وعندما فشلت المحاولة، بدأت وزوجها في الإنفاق على علاجات الخصوبة.

في ذلك الوقت، أجرى استشاري المزيد من الاختبارات، واكتشف أن فشل التلقيح كان لأن دالجليش لديها رحم مائل بشدة.

وواصلت تجربة علاجات الخصوبة – حتى إنها جربت بويضات متبرعة – وعانت بشكل مدمر من ثلاث حالات إجهاض.

مع ذلك كانت على يقين بأنها ستكون أمًا، “ما جعلني أستمر في ذلك هو أنني ظللت أرى هذا الطفل”.

في النهاية، عندما عادت دالجليش وزوجها إلى قبرص أظهرت الاختبارات أنها حامل، بمساعدة مركز الخصوبة في كيرينيا، على الساحل الشمالي للبلاد. بعد محاولتها الثانية مع العيادة الجديدة، تمكنت من حمل طفل إلى فترة الحمل الكاملة.

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كيف استقبل الزوجان الخبر؟

عندما تلقيا الخبر، قالت إنها وزوجها انفجرا في البكاء: “اعتقدت أمي أن الأمر سلبي (عندما سمعتنا)، لكنها كانت دموع ارتياح وسعادة”. أعتقد أن والدي كان له علاقة بذلك”.

وعلى الرغم من أنه كان حملًا صعبًا، حيث أصيبت بالسكري وتسمم الحمل، إلا أنها ظلت على يقين من أنها ستحمل طفلتها بين يديها، وأنجبتها بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانفجرت دالجليش بالبكاء في اللحظة التي دخلت فيها بابنتها الصغيرة عبر باب المنزل، “شعرت وكأنها 25 عامًا من الحزن أثناء محاولتي الهرب وأمسكتني في لحظة لم أكن أتوقع فيها ذلك”.

ووصفت مشاعرها كأم للمرة الأولى، قائلة، “إنها الجنة المطلقة، إنها تبدو الطفلة الأكثر هدوءًا وسعادة، يبدو الأمر كما لو كنتُ انتظرتُ طويلاً والآن أنا مدللة”.

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