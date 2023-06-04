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بعد إطلاق “أنقذني”.. إنجاد يكشف عدد البلاغات التي تلقاها في أسبوع
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بعد إطلاق “أنقذني”.. إنجاد يكشف عدد البلاغات التي تلقاها في أسبوع

بعد إطلاق “أنقذني”.. إنجاد يكشف عدد البلاغات التي تلقاها في أسبوع

بعد إطلاق “أنقذني”.. إنجاد يكشف عدد البلاغات التي تلقاها في أسبوع
١١:٣٠:٥٨ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن عدد البلاغات التي تلقاها  في أسبوع.

وأوضح الفريق أنه تلقى 5 بلاغات بخصوص مفقودين، فضلاً عن 356 بلاغًا بشأن المركبات العالقة في الوحل والرمال.

حملة أنقذني

في وقت سابق، أعلن الفريق، عن انطلاق حملة “أنقذني” وهي مبادرة للبحث عن المفقودين في الصحراء ومساعدة العالقين في الرمال والطين.

ودعا على حسابه في “تويتر، للإسهام في الحملة من خلال المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” في حملة “أنقذني”.

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البحث عن 100 مفقود ومساعدة 10 آلاف عالق

وبين أن مبادرة للبحث عن المفقودين في الصحراء ومساعدة العالقين في الرمال والطين، تستهدف البحث عن ما يزيد عن 100 مفقود ومساعدة 10 آلاف عالق في الصحراء خلال ستة أشهر.

وأكد أن ذلك من خلال البحث بالطيران الشراعي، وطائرات الدرون، والمركبات ذات الدفع الرباعي المجهزة بالوسائل والأدوات الاحترافية، وتأمين الإعاشة والوقود، وذلك بتكلفة 104 آلاف ريال.

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