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الجزاء من جنس العمل.. دخلت لتسرق من سوبر ماركت فاشتعلت النيران في سيارتها!
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الجزاء من جنس العمل.. دخلت لتسرق من سوبر ماركت فاشتعلت النيران في سيارتها!

الجزاء من جنس العمل.. دخلت لتسرق من سوبر ماركت فاشتعلت النيران في سيارتها!

الجزاء من جنس العمل.. دخلت لتسرق من سوبر ماركت فاشتعلت النيران في سيارتها!
١١:٢٠:٥٧ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية، إن امرأة كانت مشغولة بالسرقة من داخل أحد المتاجر عندما اشتعلت النيران في سيارتها فجأة وطفلاها محاصران بداخلها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 26 مايو عندما أوقفت أليسيا مور (24عامًا) توقف سيارتها خارج متجر ديلارد في أوفييدو مول، وتركت بداخلها طفليها الصغيرين، اللذين “لم يتمكنا من الاعتناء بنفسهما” وفقًا لتقرير الشرطة الذي حصلت عليه وفقًا لموقع “فوكس أورلاندو”.

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وعقب ذلك، دخلت مور إلى المتجر مع رجل لم يتم تحديد هويته، حيث زُعم أنهما بدأ في السرقة من المتجر، وعندما غادرت بعد حوالي ساعة، وجدت سيارتها محترقة في حريق هائل، وفقًا للشرطة.

قال رجال الشرطة، إن الأم أسقطت جميع الأشياء التي يُزعم أنها سرقتها من المتجر وركضت نحو السيارة.

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إنقاذ الطفلين

وتمكن المتسوقون والمارة من إنقاذ الطفلين العالقين بداخل السيارة. وأفاد تقرير الشرطة، أن أحدهما أصيب بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والأذنين.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته مدينة أوفييدو، وتم التقاطه بكاميرا في ساحة انتظار السيارات، النوافذ الخلفية والزجاج الأمامي للسيارة البيضاء محطمًا حيث اندلعت ألسنة اللهب من الداخل.

وقال رجال الشرطة إن السيارة اشتغلت فيها النار. ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

وألقي القبض على مور في 31 مايو ووجهت إليها تهم إهمال طفليها وحرقهما عمدًا، بالإضافة إلى السرقة. وتم احتجازها في سجن مقاطعة سيمينول ولن يتم إطلاق سراحها إلا بعد دفع كفالة قدرها 48 ألف دولار.

الكلمات الدلالية:
الشرطة سرقة سوبر ماركت سيارة ولاية فلوريدا الأمريكية

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