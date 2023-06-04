“أندرويد 14” يكسر احتكار “أبل” لأهم ميزة في هواتفها

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كشفت تسريبات حديثة أن نظام أندرويد 14 المنتظر سيحمل ميزة مهمة كان يفتقدها النظام لسنوات.

الميزة الجديدة كانت أهم المميزات في النظام المنافس iOS الخاص بشركة أبل وهي ميزة قياس الحالة الصحية للبطارية.

تقيس تلك الحالة جودة البطارية وهي مفيدة للأشخاص الذين يفضلون شراء هواتف مستعملة حيث تمكنهم من معرفة حالة الهاتف جيدًا.

وتمكن عدد المطورين من رصد الميزة في النسخة التجريبية الأخيرة لـ أندرويد 14 تم إضافتها في إعدادات البطارية Battery Manager مع واجهة خاصة جديدة.

في وقت سابق، حذر خبراء في الأمن السيبراني من تطبيق يتم استخدامه بكثرة على هواتف “أندرويد” والذي يهدد بانتهاك الخصوصية.

ويتعلق الأمر بتطبيق “iRecorder” المستخدم لتسجيل الشاشة، فيما حذر الخبراء من استخدامه بسبب “سرقة ماهرة للملفات والصور”.

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التطبيق يستخدم ميكروفون الهاتف

ويستخدم التطبيق ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: “من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر جوجل بلاي، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار”.

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