“الخارجية”: الرياض وواشنطن على استعداد لاستئناف المحادثات السودانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع موجودين في مدينة جدة.

وأوضحت ان ذلك مستمر، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

وفي بيان لها، أكدت أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض السوداني.

وأضافت أن المحادثات تركزت على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى اتفاق ملزم للطرفين، بشأن خطوات على المدى القريب وقبل محادثات جدة.

اقرأ أيضًا:

السودان يشهد فاجعة ومأساة جديدة.. ماذا يحدث؟

ضرورة الاتفاق على وقف إطلاق نار جديد

وأكدت أن المملكة والولايات المتحدة متمسكتان بالتزاماتهما تجاه الشعب السوداني.

ودعت طرفي الصراع إلى الاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال، والالتزام بإعلان جدة وحماية المدنيين.

وصول الطائرة الإغاثية الـ 12 ضمن جسر المملكة الجوي

في الوقت نفسه، وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشرة، تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من المملكة وأمريكا حول الانتهاكات في السودان

تبرعات الحملة الشعبية تتجاوز 21 مليون ريال

كما تجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني 21 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الآن، 21 مليونًا ريالاً، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 117 ألفًا و479 شخصًا.

اقرأ أيضًا:

تحذير دولي: الموت يهدد حياة 13.6 مليون طفل في السودان

تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.