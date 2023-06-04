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طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر” اليوم.. 3 طرق للتسجيل
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طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر” اليوم.. 3 طرق للتسجيل

طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر” اليوم.. 3 طرق للتسجيل

طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر” اليوم.. 3 طرق للتسجيل
١٠:٥٨:٣٧ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تطرح إدارة المرور لوحات إلكترونية مميزة، اليوم الأحد، عبر نظام أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها على “تويتر”: تمكّن منصة ⁧‎أبشر⁩ المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

طريقة الوصول للخدمة

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وفي وقت سابق، نشرت منصة “أبشر” إنفوجرافًا للتوضيح بطريقة استبدال لوحة المركبة عبر المنصة.

اقرأ أيضا:

اليوم.. “المرور” يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

3 خطوات

وعن خطوات تنفيذ الخدمة، أضافت أن ذلك يتم عبر اتباع الخطوات الثلاثة التالية:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.

2- اختيار إدارة المركبات.

3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات إلكترونية.

اقرأ أيضًا:

توضيح هام من “أبشر” بشأن مزاد اللوحات الإلكترونية

 

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إدارة المرور السعودية المرور المملكة لوحات لوحات إلكترونية

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