طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر” اليوم.. 3 طرق للتسجيل

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تطرح إدارة المرور لوحات إلكترونية مميزة، اليوم الأحد، عبر نظام أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها على “تويتر”: تمكّن منصة ⁧‎أبشر⁩ المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

طريقة الوصول للخدمة

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وفي وقت سابق، نشرت منصة “أبشر” إنفوجرافًا للتوضيح بطريقة استبدال لوحة المركبة عبر المنصة.

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3 خطوات

وعن خطوات تنفيذ الخدمة، أضافت أن ذلك يتم عبر اتباع الخطوات الثلاثة التالية:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.

2- اختيار إدارة المركبات.

3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات إلكترونية.

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