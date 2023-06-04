طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر” اليوم.. 3 طرق للتسجيل
تواصل – فريق التحرير:
تطرح إدارة المرور لوحات إلكترونية مميزة، اليوم الأحد، عبر نظام أبشر.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها على “تويتر”: تمكّن منصة أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
طريقة الوصول للخدمة
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وفي وقت سابق، نشرت منصة “أبشر” إنفوجرافًا للتوضيح بطريقة استبدال لوحة المركبة عبر المنصة.
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3 خطوات
وعن خطوات تنفيذ الخدمة، أضافت أن ذلك يتم عبر اتباع الخطوات الثلاثة التالية:
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.
2- اختيار إدارة المركبات.
3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات إلكترونية.
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توضيح هام من “أبشر” بشأن مزاد اللوحات الإلكترونية
تمكّن منصة #أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني
#المرور_السعودي pic.twitter.com/9nUIbGttOk
— المرور السعودي (@eMoroor) June 4, 2023