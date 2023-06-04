الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
١١:٣٣:٠٥ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمدينة الرياض، عن توفر وظائف في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف

1- مدير إدارة أعلى حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال.

2- أخصائي إدارة المنافسات.

3- أخصائي دعم الأعمال.

4- أخصائي – محافظ طلبات التمويل.

5- مدير مشروع.

6- مدير أعلى محافظ التمويل.

7- مدير إدارة محافظ التمويل.

8- مسؤول أعلى – محافظ طلبات التمويل.

9- مدير أعلى الدعم المركزي.

10- مدير إدارة الشؤون التنظيمية والأداء.

11- خبير هندسي بنية تحتية.

12- مدير مشاريع.

13- خبير مدراء المشاريع.

التخصصات

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات القانونية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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