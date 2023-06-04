رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمدينة الرياض، عن توفر وظائف في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف
1- مدير إدارة أعلى حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال.
2- أخصائي إدارة المنافسات.
3- أخصائي دعم الأعمال.
4- أخصائي – محافظ طلبات التمويل.
5- مدير مشروع.
6- مدير أعلى محافظ التمويل.
7- مدير إدارة محافظ التمويل.
8- مسؤول أعلى – محافظ طلبات التمويل.
9- مدير أعلى الدعم المركزي.
10- مدير إدارة الشؤون التنظيمية والأداء.
11- خبير هندسي بنية تحتية.
12- مدير مشاريع.
13- خبير مدراء المشاريع.
التخصصات
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.
طريقة التقديم
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).