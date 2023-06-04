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توضيح من “هيئة الزكاة” بشأن حدث مهم.. الأربعاء المقبل
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توضيح من “هيئة الزكاة” بشأن حدث مهم.. الأربعاء المقبل

توضيح من “هيئة الزكاة” بشأن حدث مهم.. الأربعاء المقبل

توضيح من “هيئة الزكاة” بشأن حدث مهم.. الأربعاء المقبل
١٠:١٨:٠١ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة عن إقامة ورشة عمل افتراضية يوم الأربعاء المقبل بعنوان منصة “زكاتي”.

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”: ندعوكم لمتابعة ورشة عمل افتراضية بعنوان: منصة ‎زكاتي ، وذلك يوم الأربعاء 7 يونيو 2023م، الساعة 2:00م.

في وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي رئيسي تبادل المعلومات.

أخصائي رئيسي الاتفاقيات الدولية.

 أخصائي رئيسي تخطيط الأعمال.

مدير مشروع أول.

مدير شؤون التخطيط ومراقبة التكامل.

خبير في تطوير المحتوى.

خبير رئيسي في تطوير المواهب.

أخصائي رئيسي خدمات الموظفين.

مدير ضمان الجودة والاستشارات والمتابعة.

والمزيد…

 طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

للتقديم اضغط على هذا الرابط

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هيئة الزكاة تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الزكاة السعودية المملكة هيئة الزكاة

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