الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج
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اليوم.. آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج

اليوم.. آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج

اليوم.. آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج
٠٩:٥٨:١٠ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة هو اليوم الأحد 15 من شهر ذي القعدة.

وأضافت أن تأشيرة العمرة لاتسمح بأداء الحج، منبهة إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذي القعدة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل الاستعدادات لاستقبال الحجاج.

وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت مؤخرًا منع المقيمين الذين لايتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول إلى مكة المكرمة.

وقالت إنها ستطبق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءًا من 1444/10/25هـ (الموافق 15 مايو 2023)، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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