45 في مكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في مكة المكرمة والصمان.

وسجل 44 درجة في الأحساء والتنهات، و43 في حفر الباطن والدهناء، و42 في المدينة المنورة ورفحاء، و41 في شرورة والعلا.

كما سجل 40 درجة في الرياض وجدة وبريدة والخرج وينبع، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 29 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 17 وطريف 19 درجة مئوية.

الطائف 21 والقريات 22 وطريف 25 درجة مئوية.

أمطار على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومنطقتي مكة، والمدينة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية

كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية.

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