سارع بالتقديم.. جامعة القصيم تطرح 363 وظيفة أكاديمية في مختلف التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم لعدد 363 وظيفة أكاديمية للرجال والنساء؛ لشغلها عن طريق نظام العقود وبدوام كامل في التخصصات التالية:
– إدارة الأعمال
– وإدارة العمليات
– المحاسبة
– المالية
– المراجعة
– المحاسبة الإدارية
– والمحاسبة والتمويل
– العلوم الاقتصادية
– الاقتصاد والتمويل
– والاقتصاد
– بحوث التسويق
– التسويق
– نظم معلومات الموارد البشرية
– الموارد البشرية
– السلوك التنظيمي
– إدارة سلاسل الإمداد
– التصميم الجرافيكي
– إنترنت الأشياء
– علوم البيانات
– شبكات الحاسب
– التعليم الإلكتروني
– والتعليم عن بعد
– أمن المعلومات
– الإحصاء التطبيقي
– بحوث العمليات
– الإحصاء الرياضي
– الإحصاء
– أصول الفقه
– القانون
– الأنظمة
– القانون الجنائي
– قانون المرافعات
– الأدب والنقد
– النحوث والصرف
– اللغة العربية وآدابها
– اللغويات الحاسوبية
– تطوير الويب
– علم الاجتماع
– الخدمة الاجتماعية
– اللغة الإنجليزية
– اللغويات التطبيقية
– واللغويات النظرية
– الترجمة
– الآثار والعمارة
– التاريخ الإسلامي
– والتاريخ الحديث
– الجغرافيا
– نظم المعلومات الجغرافية
– علم اللغة التطبيقي
– المعلوماتية الصحية
– الوبائيات وصحة البيئة
– علم البكتيريا والفطريات
– الإحصاء الطبي
– الكيمياء الحيوية الطبية
– علم الأمراض
– وعلم وظائف الأعضاء
– الطوارئ
– الجراحة العامة
– الأدوية والعلاجات
– النساء والولادة
– التشريح والأنسجة
– المختبرات الطبية
– الأحياء الدقيقة
– الكيمياء الحيوية
– تقنيات الأشعة
– علوم الأشعة
– التقنيات الطبية الحيوية
– الفيزياء
– الكيمياء
– الأحياء
– الإحصاء
– الرياضيات
– إنتاج النبات ووقايته
– وإنتاج الحيوان وتربيته
– الطب البيطري
– علوم الأغذية وتغذية الإنسان
– التربية البدنية
– التدريب الرياضي
– الإدارة الرياضية
– علوم الحركة
– الإرشاد النفسي
– تعلم الآلة
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– الحوسبة السحابية
– هندسة الحاسب
– شبكات نظم المعلومات
– التصميم المعماري
– العمارة
– الهندسة المعمارية
– التصميم الداخلي
– الهندسة الكهربائية
– والهندسة المدنية
– الهندسة الميكانيكية
– طب الفم واللثة
– طب الأسنان
– جراحة الوجه والفكين
– الاستعاضة السنية
– طب المجتمع
– الصيدلانيات
– الكيمياء الصيدلية
– علم الأدوية والسموم
– التمريض
– العلاج الطبيعي
– تصميم الأزياء
– العلوم الطبية الأساسية
– الباطنية
– التغذية الإكلينيكية
– (تخصصات أخرى)
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الرتب الأكاديمية
– أستاذ
– وأستاذ مشارك
– أستاذ مساعد
طريقة التقديم
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 15/11/1444 هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/19هـ.