الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. جامعة القصيم تطرح 363 وظيفة أكاديمية في مختلف التخصصات
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سارع بالتقديم.. جامعة القصيم تطرح 363 وظيفة أكاديمية في مختلف التخصصات

سارع بالتقديم.. جامعة القصيم تطرح 363 وظيفة أكاديمية في مختلف التخصصات

سارع بالتقديم.. جامعة القصيم تطرح 363 وظيفة أكاديمية في مختلف التخصصات
٠٩:٣٢:٥٨ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم لعدد 363 وظيفة أكاديمية للرجال والنساء؛ لشغلها عن طريق نظام العقود وبدوام كامل في التخصصات التالية:

– إدارة الأعمال

– وإدارة العمليات

– المحاسبة

– المالية

– المراجعة

– المحاسبة الإدارية

– والمحاسبة والتمويل

– العلوم الاقتصادية

– الاقتصاد والتمويل

– والاقتصاد

– بحوث التسويق

– التسويق

– نظم معلومات الموارد البشرية

– الموارد البشرية

– السلوك التنظيمي

– إدارة سلاسل الإمداد

– التصميم الجرافيكي

– إنترنت الأشياء

– علوم البيانات

– شبكات الحاسب

– التعليم الإلكتروني

– والتعليم عن بعد

– أمن المعلومات

– الإحصاء التطبيقي

– بحوث العمليات

– الإحصاء الرياضي

– الإحصاء

– أصول الفقه

– القانون

– الأنظمة

– القانون الجنائي

– قانون المرافعات

– الأدب والنقد

– النحوث والصرف

– اللغة العربية وآدابها

– اللغويات الحاسوبية

– تطوير الويب

– علم الاجتماع

– الخدمة الاجتماعية

– اللغة الإنجليزية

– اللغويات التطبيقية

– واللغويات النظرية

– الترجمة

– الآثار والعمارة

– التاريخ الإسلامي

– والتاريخ الحديث

– الجغرافيا

– نظم المعلومات الجغرافية

– علم اللغة التطبيقي

– المعلوماتية الصحية

– الوبائيات وصحة البيئة

– علم البكتيريا والفطريات

– الإحصاء الطبي

– الكيمياء الحيوية الطبية

– علم الأمراض

– وعلم وظائف الأعضاء

– الطوارئ

– الجراحة العامة

– الأدوية والعلاجات

– النساء والولادة

– التشريح والأنسجة

– المختبرات الطبية

– الأحياء الدقيقة

– الكيمياء الحيوية

– تقنيات الأشعة

– علوم الأشعة

– التقنيات الطبية الحيوية

– الفيزياء

– الكيمياء

– الأحياء

– الإحصاء

– الرياضيات

– إنتاج النبات ووقايته

– وإنتاج الحيوان وتربيته

– الطب البيطري

– علوم الأغذية وتغذية الإنسان

– التربية البدنية

– التدريب الرياضي

– الإدارة الرياضية

– علوم الحركة

– الإرشاد النفسي

– تعلم الآلة

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– الحوسبة السحابية

– هندسة الحاسب

– شبكات نظم المعلومات

– التصميم المعماري

– العمارة

– الهندسة المعمارية

– التصميم الداخلي

– الهندسة الكهربائية

– والهندسة المدنية

– الهندسة الميكانيكية

– طب الفم واللثة

– طب الأسنان

– جراحة الوجه والفكين

– الاستعاضة السنية

– طب المجتمع

– الصيدلانيات

– الكيمياء الصيدلية

– علم الأدوية والسموم

– التمريض

– العلاج الطبيعي

– تصميم الأزياء

– العلوم الطبية الأساسية

– الباطنية

– التغذية الإكلينيكية

– (تخصصات أخرى)

وللإطلاع على كافة التخصصات المطلوبة: اضغط هنا

الرتب الأكاديمية

– أستاذ

– وأستاذ مشارك

– أستاذ مساعد

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 15/11/1444 هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/19هـ.

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