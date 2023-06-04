سارع بالتقديم.. جامعة القصيم تطرح 363 وظيفة أكاديمية في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم لعدد 363 وظيفة أكاديمية للرجال والنساء؛ لشغلها عن طريق نظام العقود وبدوام كامل في التخصصات التالية:

– إدارة الأعمال

– وإدارة العمليات

– المحاسبة

– المالية

– المراجعة

– المحاسبة الإدارية

– والمحاسبة والتمويل

– العلوم الاقتصادية

– الاقتصاد والتمويل

– والاقتصاد

– بحوث التسويق

– التسويق

– نظم معلومات الموارد البشرية

– الموارد البشرية

– السلوك التنظيمي

– إدارة سلاسل الإمداد

– التصميم الجرافيكي

– إنترنت الأشياء

– علوم البيانات

– شبكات الحاسب

– التعليم الإلكتروني

– والتعليم عن بعد

– أمن المعلومات

– الإحصاء التطبيقي

– بحوث العمليات

– الإحصاء الرياضي

– الإحصاء

– أصول الفقه

– القانون

– الأنظمة

– القانون الجنائي

– قانون المرافعات

– الأدب والنقد

– النحوث والصرف

– اللغة العربية وآدابها

– اللغويات الحاسوبية

– تطوير الويب

– علم الاجتماع

– الخدمة الاجتماعية

– اللغة الإنجليزية

– اللغويات التطبيقية

– واللغويات النظرية

– الترجمة

– الآثار والعمارة

– التاريخ الإسلامي

– والتاريخ الحديث

– الجغرافيا

– نظم المعلومات الجغرافية

– علم اللغة التطبيقي

– المعلوماتية الصحية

– الوبائيات وصحة البيئة

– علم البكتيريا والفطريات

– الإحصاء الطبي

– الكيمياء الحيوية الطبية

– علم الأمراض

– وعلم وظائف الأعضاء

– الطوارئ

– الجراحة العامة

– الأدوية والعلاجات

– النساء والولادة

– التشريح والأنسجة

– المختبرات الطبية

– الأحياء الدقيقة

– الكيمياء الحيوية

– تقنيات الأشعة

– علوم الأشعة

– التقنيات الطبية الحيوية

– الفيزياء

– الكيمياء

– الأحياء

– الإحصاء

– الرياضيات

– إنتاج النبات ووقايته

– وإنتاج الحيوان وتربيته

– الطب البيطري

– علوم الأغذية وتغذية الإنسان

– التربية البدنية

– التدريب الرياضي

– الإدارة الرياضية

– علوم الحركة

– الإرشاد النفسي

– تعلم الآلة

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– الحوسبة السحابية

– هندسة الحاسب

– شبكات نظم المعلومات

– التصميم المعماري

– العمارة

– الهندسة المعمارية

– التصميم الداخلي

– الهندسة الكهربائية

– والهندسة المدنية

– الهندسة الميكانيكية

– طب الفم واللثة

– طب الأسنان

– جراحة الوجه والفكين

– الاستعاضة السنية

– طب المجتمع

– الصيدلانيات

– الكيمياء الصيدلية

– علم الأدوية والسموم

– التمريض

– العلاج الطبيعي

– تصميم الأزياء

– العلوم الطبية الأساسية

– الباطنية

– التغذية الإكلينيكية

– (تخصصات أخرى)

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الرتب الأكاديمية

– أستاذ

– وأستاذ مشارك

– أستاذ مساعد

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 15/11/1444 هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/19هـ.