اليورو يسجل 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .
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أسعار العملات اليوم
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.97
دينار كويتي 12.21
ريال عماني 9.76
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.67
فرنك سويسري 4.13
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تأثير صفقة الدين على الدولار
وهبط الدولار الأمريكي متأثرا بصفقة الدين إذ سجل تراجعًا مفاجئًا، في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، إلى 104.058، وهو أدنى بقليل من أعلى مستوى له في شهرين.
والدولار شديد الحساسية تجاه السياسات النقدية والقرارات التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم إذ يقبل المستثمرون على الشراء بناء على تلك البيانات.