اليورو يسجل 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وهبط الدولار الأمريكي متأثرا بصفقة الدين إذ سجل تراجعًا مفاجئًا، في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، إلى 104.058، وهو أدنى بقليل من أعلى مستوى له في شهرين.