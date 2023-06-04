توضح مهم من “التأمينات” حول إضافة مدة اشتراك

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضيحًا مهمًا بشأن إضافة مدة اشتراك في التأمينات.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يمكن تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل وإتباع إرشادات الخدمة من خلال زيارة هذا الرابط.

وأضاف أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

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كما كشفت المؤسسة التأمينات، أنه تم الانتهاء من صرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التأمينات مسبقًا بتاريخ: 1/5/2023م”.

وصدر نظام التعطل عن العمل “ساند” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ.

وبدأ تطبيق النظام في المملكة اعتبارًا من 1435/11/1 هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداءً من 2014/9/1 م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.

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ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

1- أن يكون من أبناء المملكة.

2- توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

3 – ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

4- ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

5- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

6 – أن يكون قادرًا على العمل.

7 – ألا يكون قد بلغ سن الستين.

8 – البحث بنشاط وجدية عن العمل.

9 – الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

10 – التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

1 – رقم الهوية الوطنية.

2 – اسم البنك ورقم الآيبان.

3 – العنوان وبيانات الاتصال.