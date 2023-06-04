استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 205 ريالات

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في أسواق المملكة، كما كانت عليه أمس السبت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.37 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.21، وعيار 14 بـ 137.05، وعيار 12 سجل 117.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7307 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,948 ريال.

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تراجع حيازات الذهب

في سياق متصل، تراجعت حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب للمرة الأولى في أكثر من عام وفق تقرير مجلس الذهب العالمي.

ويرجع السبب في ذلك إلى بيع تركيا 80 طنًا من الذهب، لتنخفض حيازات الذهب إلى 491 طن، وأعلى رقم سجله الاحتياطي التركي للذهب هو 542 طن.

ويعتبر تراجع احتياطي الذهب للبنك المركزي التركي هو الأول من نوعه منذ مارس 2022.

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