الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. “المرور” تبدأ تفعيل الرصد الآلي للمخالفات السبع
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اليوم.. “المرور” تبدأ تفعيل الرصد الآلي للمخالفات السبع

اليوم.. “المرور” تبدأ تفعيل الرصد الآلي للمخالفات السبع

اليوم.. “المرور” تبدأ تفعيل الرصد الآلي للمخالفات السبع
٠٨:٤٧:٠٨ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اعتبارًا من اليوم الأحد، تفعيل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

وأوضحت “المرور”، أن تفعيل الرصد الآلي يشمل المخالفات الآتية:

-عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدّد المسارات

-عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

كما تشمل تنظيمات السير على الطـريق:

-قيادة المركبة بلوحات غير واضحة.

-وقوف المركبة في مكانٍ غير مخصّص للوقوف.

-تجاوز محطات قياس أوزان وأبعاد المركبات.

-القيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يمنع القيادة فيها.

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