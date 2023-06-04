اليوم.. “المرور” تبدأ تفعيل الرصد الآلي للمخالفات السبع
تواصل – فريق التحرير:
تبدأ الإدارة العامة للمرور، اعتبارًا من اليوم الأحد، تفعيل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وأوضحت “المرور”، أن تفعيل الرصد الآلي يشمل المخالفات الآتية:
-عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدّد المسارات
-عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
كما تشمل تنظيمات السير على الطـريق:
-قيادة المركبة بلوحات غير واضحة.
-وقوف المركبة في مكانٍ غير مخصّص للوقوف.
-تجاوز محطات قياس أوزان وأبعاد المركبات.
-القيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يمنع القيادة فيها.
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