رجل أعمال: في هذه الحالة ننصح بشراء المنتجات المحلية والبعد عن المستوردة

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نصح رجل أعمال مقيم في الصين يدعى عائض الأسمري، بشراء المنتجات المحلية إذا كانت الأعداد قليلة.

المنتجات المحلية والمستوردة

وقال خلال مداخلة في برنامج “يا هلا” عبر قناة روتانا الخليجية، إن الشراء من السوق المحلية يكون أفضل من الاستيراد في حالة الكميات القليلة، أما الكميات الكبيرة فيكون الاستيراد أفضل.

وأرجع السبب إلى أنه كلما كانت الكميات كبيرة كانت نسبة المكسب أعلى.

في سياق متصل، يضم الدليل الشامل الذي أعدته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات العديد من الاشتراطات.

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