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رجل أعمال: في هذه الحالة ننصح بشراء المنتجات المحلية والبعد عن المستوردة
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رجل أعمال: في هذه الحالة ننصح بشراء المنتجات المحلية والبعد عن المستوردة

رجل أعمال: في هذه الحالة ننصح بشراء المنتجات المحلية والبعد عن المستوردة

رجل أعمال: في هذه الحالة ننصح بشراء المنتجات المحلية والبعد عن المستوردة
٠٨:٢٩:٥٤ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح رجل أعمال مقيم في الصين يدعى عائض الأسمري، بشراء المنتجات المحلية إذا كانت الأعداد قليلة.

المنتجات المحلية والمستوردة

وقال خلال مداخلة في برنامج “يا هلا” عبر قناة روتانا الخليجية، إن الشراء من السوق المحلية يكون أفضل من الاستيراد في حالة الكميات القليلة، أما الكميات الكبيرة فيكون الاستيراد أفضل.

وأرجع السبب إلى أنه كلما كانت الكميات كبيرة كانت نسبة المكسب أعلى.

في سياق متصل، يضم الدليل الشامل الذي أعدته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات العديد من الاشتراطات.

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المعايير الأربعة

وبحسب “المدينة” تستهدف الهيئة تمكين الجهات الرقابية والمختصة من التحقُّق من صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين من خلال 4 معايير.

1- المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله القانوني.

2- شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح.

3- إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل طرحها في الأسواق.

4- نموذج المطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي أو أجنبي.

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“المواصفات” تكشف عن 4 معايير لإصدار شهادات مطابقة المنتجات

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة المنتجات المحلية المنتجات المستوردة

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