اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة.. أول 20 دقيقة مجانية و”الأسبستوس” ممنوع

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طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات لإنشاء مواقف السيارات المدفوعة، في إطار مشروع يهدف إلى ضبط عملية الإنشاء حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.

وتنظيم أعمال تأجير مواقف السيارات في الأنشطة التجارية، أو المباني الحكومية، أو في الأراضي الفضاء.

وصنف المشروع الذي تم طرحه عبر منصة استطلاع المواقف المسموح بإنشائها وإدارتها:

أولاً – مواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية

هي مواقف السيارات السطحية أو في القبو أو متعددة الأدوار للمباني التجارية الصادر لها رخص بناء مثل (المولات التجارية، الأسواق الشعبية، الفنادق، الأندية الرياضية، وما في حكمها)، أو في مباني وساحات الجهات الحكومية.

ثانيًا – مواقف السيارات المستقلة

وهي مواقف السيارات السطحية أو متعددة الأدوار في الأراضي الفضاء التي تقع على الشوارع التجارية ولم يصدر لها رخص بناء.

ثالثًا – مواقف السيارات الآلية

هي مواقف السيارات المصنوعة من هياكل حديدية تعمل من خلال نظام آلي (Automated Parking System) يتم التحكم بها من خلال الحاسب الآلي لإيقاف السيارات واستردادها، وتقع على الأراضي ذات الاستخدام التجاري، أو في ساحات الجهات الحكومية.

متطلبات الترخيص

وتتضمن المشروع متطلبات الترخيص:

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أولاً – مواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية

-مخطط معماري معد ومعتمد من قبل مكتب هندسي يوضح مساحات المواقف المراد تأجيرها.

-رخصة بناء المنشأة التجارية.

-ألا يقل عدد المواقف المعتمدة في رخصة البناء عن 50 موقفًا.

-صك ملكية العقار أو عقد (إيجار من منصة ايجار أو عقد استثمار) ويكون ساريًا.

-سجل تجاري لمزاولة النشاط.

-موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

-موافقة الإدارة العامة للمرور قبل إصدار الترخيص.

ثانيًا – مواقف السيارات المستقلة والآلية

-إصدار رخصة بناء وفق الإجراءات والمتطلبات الواردة في ” دليل إجراءات خدمات الرخص الإنشائية ” والمنشور على موقع الوزارة الإلكتروني للمواقف المستقلة.

-صك ملكية العقار أو عقد (إيجار من منصة ايجار أو عقد استثمار) ويكون ساريًا.

-سجل تجاري لمزاولة النشاط.

-موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

-موافقة الإدارة العامة للمرور قبل إصدار الترخيص.

-شهادة المواصفات والمقاييس من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمواقف الآلية.

ثالثًا – الرسوم

-تخضع هذه الإشتراطات للائحة رسوم الخدمات البلدية.

-يلزم بأن تكون أول 20 دقيقة مجانية من دخول السيارة وحتى خروجها من المواقف على الأقل.

-أن تكون المواقف المخصصة لذوي الإعاقة مجانية في مواقف السيارات للمنشآت التجارية والحكومية.

وفيما يتعلق بمواقف السيارات للمنشآت التجارية والحكومية، أتاح المشروع إمكانية تحويل المواقف القائمة أو جزء منها الصادر لها رخص بناء، وليس بالضرورة كامل المواقف.

وسمح باستخدام المداخل والمخارج لمواقف السيارات المعتمدة في رخص البناء لدفع وتسجيل رسوم المواقف.

كما سمح باستحداث مداخل ومخارج جديدة على الشوارع التجارية.

أما فيما يخص مواقف السيارات المستقلة والآلية، فاشترط الآتي:

-أن تكون في الأراضي الواقعة على شارع تجاري.

-ألا تقل مساحة الأرض عن 500 م2 للمواقف السطحية والآلية وللمواقف متعددة الأدوار.

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حظر استخدام الأسبستوس

وحظر المشروغ استخدام خامة الأسبستوس، أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.

واشترط أن تكون أسطح المواقف من الخرسانة أو المواد المماثلة غير القابلة للاحتراق وغير القابلة لامتصاص السوائل كالإيبوكسي أو الإسفلت، وتكون منطقة الأرضية المستخدمة في وقوف المركبات منحدرة لتسهيل حركة السوائل إلى المصرف أو نحو المدخل الرئيسي.

واستثنى من ذلك كل ما ورد في استثناءات (section 406.4.5) من كود البناء السعودي (SBC-201).

وألزم المشروع التقيد بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر من الوزارة، والالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.

كما نص على الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المواقف التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.

وفيما يتعلق بمتطلبات الأمن والصحة والسلامة، اشترط المشروع أن تكون ابعاد المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما ورد بالدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل بما لايتعارض مع كود البناء السعودي.

كما اشترط تغطية جميع المواقف بكاميرات المراقبة، وتوفير مراقب طول فترة التشغيل في المواقف المستقلة والألية يقوم بالإشراف على تشغيل المواقف وتكون من مسئولياته التأكد من عدم استخدامها لغير الغرض الذي أنشأت من أجله.

علاوة على توفير مخارج طوارئ للمواقف متعددة الأدوار.

نظام إلكتروني متكامل

أما على صعيد المتطلبات التشغيلية، فاشترط المشروغ توفير نظام إلكتروني متكامل يعمل بالحاسب الآلي ومرتبط ببوابات الدخول لضبط عمليات الدخول والخروج والمدة التي تم تأجيرها لوقوف المركبات.

وكذا توفير بوابة إلكترونية تسمح بدخول وخروج المركبات بعد استلام تذكرة الدخول ودفعها، وتوفير أجهزة دفع نقدية وإلكترونية تعمل وفق نطاق البيع المعتمدة في المملكة، والالتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز في مكتب المحاسبة.

وحظر المشروع ممارسة النشاط خارج حدود المواقف المرخص لها ويمنع استخدام الأرصفة أو الارتدادات أو المساحات الخارجية المجاورة.

وألزم تقيد العاملين بالزي الرسمي الخاص بالنشاط موضحًا الاسم أو الشعار، ووضع شاشة أو ملصق توضح أسعار الوقوف لكل ساعة.

بالإضافة إلى وضع شاشة أو ملصق توضح سياسة استخدام المواقف وكذلك بيان بمخالفات استخدامها التي أقرها المستثمر.

ومنع المشروع العرض على واجهة وأبواب مكتب المحاسبة، وخلوها من أي ملصقات باستثناء الملصقات التي توضح طريق الدخول والخروج وأوقات العمل والدفع الإلكتروني.

كما يجب وضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المكتب تبين أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة، وطرق استخدام طفاية الحريق.