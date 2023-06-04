خطوة بخطوة.. طريقة العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام “نور”

تواصل – فريق التحرير:

مع بدء استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين بذلك، من خلال نظام “نور”، ولمدة يومين، بات من الضروري معرفة طريقة العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور.

العمل على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي

ووفق الشروط والضوابط المنظِّمة للعدول، والموضَّحة في النظام ضمن “الإقرار” قبل تقديم الطلب؛

يبدأ استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين ليتسنى لإدارات التعليم العمل على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي.

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تحقيق الرغبات في إجراءات النقل الخارجي

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم على تحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات، ومراعاةً لبعض الحالات التي تستدعي ظروفها “العدول” بعد تحقيق الرغبات في إجراءات النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ.

العدول عن النقل الخارجي

ولمدة يومين، يستمر استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي، وفق الشروط والضوابط المنظمة للعدول، والموضحة في النظام ضمن “الإقرار” قبل تقديم الطلب.

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الفترة المتاحة لتلقي الطلبات

وحدّدت وزارة التعليم فترة العدول في يومين؛ ليتسنى لإدارات التعليم العمل على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التعليم، أنه تم إطلاق خدمة تتبع الرغبات لتحقيق أفضل رغبه لطالبي النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات.

اعتماد حركة النقل الخارجي

وقبل أسابيع، اعتمدت الوزارة، إجراءات النقل الخارجي التي أُعلنت نتيجتها قبل نهاية العام الدراسي بوقت كاف على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين، ومنحهم المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

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إجراءات النقل عبر نظام نور

وتتيح إجراءات النقل الخارجي للمعلمين بعض الخدمات المهمة، منها:

1 – إمكانية الاطلاع على نتيجة المفاضلة في نظام “نور”.

2 – تعزيز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

3 – الاعتراض على النتيجة إلكترونيًا من ذات النظام لمدة خمسة أيام عمل بدءًا من الأحد القادم تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات.