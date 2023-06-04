الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مواد خام وطاقة بديلة.. 50 مليون طن سنويًا نفايات قابلة للتدوير بالمملكة
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مواد خام وطاقة بديلة.. 50 مليون طن سنويًا نفايات قابلة للتدوير بالمملكة

مواد خام وطاقة بديلة.. 50 مليون طن سنويًا نفايات قابلة للتدوير بالمملكة

مواد خام وطاقة بديلة.. 50 مليون طن سنويًا نفايات قابلة للتدوير بالمملكة
٠٨:١٤:٣٥ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بلغت كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة 50 مليون طن سنويًا، 85 في المئة منها يمكن الاستفادة منها كمواد خام وطاقة بديلة.

وقال الباحث في فرص الاستثمار بإعادة التدوير، هشام الجبر، لصحيفة “الوطن”، إن إحصائيات النفايات في مردم الدمام تبلغ 4500 طن في اليوم، و16 ألف طن في مردم الرياض.

وأضاف أن هناك نحو 12 فرصة استثمار واعدة في المملكة لإعادة تدوير النفايات، لافتًا إلى أن هناك 4 مصادر دخل لشركات إعادة التدوير، وهي: بيع المنتج، رسوم الجمع، تحقيق عائد مادي، دعم الدولة.

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المحافظة على البيئة

واعتبر الجبر أن الفرص الاستثمارية في مجال إعادة التدوير من شأنها المحافظة على البيئة وتطويرها وحماية المقدرات الطبيعية.

وأشار إلى أن من أبرز الإيجابيات في استثمارات إعادة التدوير أنها تمكن من توفير المواد الخام بدون الحاجة للفرز، وبعضها لا تحتاج إلى تقنية معقدة، وارتفاع سعر المنتج المستورد.

وقال إن من بين التحديات التي قد تواجه بعض تلك الفرص أنها تتطلب تقنية متخصصة، وانخفاض تكلفة الورق، والفرز، وقوة المنافسة، وتكاليف استثمار مرتفعة نسبيًا ومساحات كبيرة.

وأشار إلى أن معظم النفايات في المملكة يتم طمرها وعدم الاستفادة منها.

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أبرز الفرص الاستثمارية

وحدد الجبر أبرز الفرص الاستثمارية في مجال إعادة التدوير والمتمثلة في:

1- النفايات العضوية “مخلفات زراعية + مخلفات الطعام”، لإنتاج مواد تنظيف عضوية.

2- البلاستيك ومخلفات القهوة لإنتاج الأحذية.

3- النفايات العضوية «المخلفات الزراعية ومخلفات الطعام»، لإنتاج أكياس صديقة للبيئة ومزازات ومناديل معقمة.

4- النفايات العضوية والمخلفات الزراعية لإنتاج أخشاب (RDF).

5- النفايات العضوية الزراعية لإنتاج فحم وحطب.

6- الأخشاب وجذوع النخيل لإنتاج نشارة الخشب للمزارع والحظائر.

7- الورق وسعف النخيل لإنتاج مناديل، ورق صديق للبيئة.

8- نوى التمر لإنتاج مواد تسهم في استخراج البترول، وزيوت الشعر.

9- النفايات الطبية، مصدر دخل من تجميع النفايات نظام ملزم للمستشفيات.

10- النفايات الإلكترونية، يقدر إجماليها من 3 إلى 5 ملايين طن سنويًا لإنتاج بلاستيك، وزجاج، ونحاس، وألومنيوم، ومعادن ومواد أخرى.

11- مخلفات البناء والهدم لإنتاج مواد أولية للبناء.

12- مخلفات الزجاج لإنتاج مواد أولية لمصانع الزجاج ومواد البناء.

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