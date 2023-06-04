أمطار غزيرة.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على 12 منطقة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

حالة مطرية متوقعة خلال 24 ساعة قادمة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة، تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

الحالة المتوقعة مصحوبة بتساقط حبات برد

وأضاف أن الحالة المتوقعة مصحوبة بتساقط حبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وتبوك وحائل والجوف وشمال المملكة.

وبين أن الحالة تمتد إلى اليمن، وتسبق برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة، ونشاط للرياح على المنطقة الشرقية.

أمطار على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول.

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رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومنطقتي مكة، والمدينة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية

كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية.