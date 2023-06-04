الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. بدء التسجيل برياض الأطفال في 3 مناطق (التفاصيل كاملة)
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اليوم.. بدء التسجيل برياض الأطفال في 3 مناطق (التفاصيل كاملة)

اليوم.. بدء التسجيل برياض الأطفال في 3 مناطق (التفاصيل كاملة)

اليوم.. بدء التسجيل برياض الأطفال في 3 مناطق (التفاصيل كاملة)
٠٨:٠١:٥١ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ، اليوم الأحد، تسجيل طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال لمن أعمارهم 3 سنوات فأكثر حتى أقل من 6 سنوات في ثلاث مناطق هي: الرياض، الجوف، القصيم.

التسجيل عبر نظام نور

وأعلنت وزارة التعليم، أنه يمكن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1445هـ، بدءًا من 1/ 11/ 1444هـ.

وأوضحت أن التسجيل سيتم إلكترونيًا، عبر 3 مجموعات، تضم مجموعة من المناطق والإدارات التعليمية، على أن يتم التقديم في هذه المرحلة للأطفال من عمر 3 سنوات، شرط ألا يكمل الطفل 6 سنوات، وستكون أولوية التسجيل للمستوى الثالث.

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الأطفال المستحقون للتسجيل

الأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:

1- المستوى الأول “الروضات الأهلية والعالمية فقط من 1441/2/6 هـ إلى 1442/2/5هـ

2- المستوى الثاني من 1440/5/6هـ إلى 1441/2/5هـ

3- المستوى الثالث من 1439/2/6هـ إلى 1440/5/5هـ

للتسجيل من خلال نظام نور عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

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