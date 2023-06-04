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31 % انخفاضًا في نشاط السوق العقارية خلال 5 أشهر.. لهذه الأسباب

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31 % انخفاضًا في نشاط السوق العقارية خلال 5 أشهر.. لهذه الأسباب

31 % انخفاضًا في نشاط السوق العقارية خلال 5 أشهر.. لهذه الأسباب

31 % انخفاضًا في نشاط السوق العقارية خلال 5 أشهر.. لهذه الأسباب
٠٧:٤٦:٠٤ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت السوق العقارية المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة وصلت إلى 31.3 في المئة وسجلت نحو “68.5 مليار ريال”.

وفي نفس الفترة من العام الماضي جمعت السوق العقارية حوالي “99.8 مليار ريال”، بحسب “الاقتصادية”.

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3 عوامل

وتحكمت في السوق العديد من العوامل أدت لانخفاضها وهي كالتالي:

1- تأثرت بالانخفاض الأكبر الذي طرأ على ‏قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 38.2 في المئة “36.7 مليار ريال”.

2- كما تأثرت السوق بانخفاض قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة ‏‏29.9 في المئة “23 مليار ريال”، مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي “32.8 مليار ريال”.‏

3- انخفاض قياسي في حجم صفقات القطاع السكني بنسبة وصلت إلى 43.6 في ‏المئة.

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إجمالي المبيعات 

كما سجل إجمالي مبيعات السوق العقارية من مختلف الأصول العقارية انخفاضًا سنويًا عن الفترة، وصلت ‏نسبته القياسية إلى 37.8 في المئة.

وخلال تلك الفترة تم بيع “71.5 ألف أصل عقاري مبيع”، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من ‏العام الماضي “114.9 ألف أصل عقاري مبيع”.‏

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