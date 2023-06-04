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خدمة اليوم.. 7 خطوات لإشعارات العمل المؤقت في موسم الحج

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خدمة اليوم.. 7 خطوات لإشعارات العمل المؤقت في موسم الحج

خدمة اليوم.. 7 خطوات لإشعارات العمل المؤقت في موسم الحج

خدمة اليوم.. 7 خطوات لإشعارات العمل المؤقت في موسم الحج
٠٧:٣١:٥٩ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأحد، خطوات لإشعارات العمل المؤقت في موسم الحج.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تسهيل وتشجيع مشاركة المواطنين والمقيمين داخل المملكة بالعمل في موسم الحج.

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خطوات لإشعارات العمل المؤقت في موسم الحج

وأضافت أن ذلك يتم عن طريق سوق عمل إلكتروني للوظائف، يجمع المنشآت العاملة في خدمات الحج بالأشخاص الراغبين بالعمل خلال الموسم، وتوثيق العلاقات التعاقدية بينهم، وذلك عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – تدخل المنشأة إلى بوابة أجير بنفس حساب المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2 – تُحدّث المنشأة بياناتها، وتُضيف معلومات الاتصال للشخص المسؤول عن حسابها في بوابة أجير.

3 – تختار المنشأة سوق العمل للتعاقد المباشر.

4 – تمكن البوابة المنشأة من الاطلاع على السير الذاتية للباحثين عن عمل، مع إمكانية إضافة شاغر وظيفي من خلال النقر على (إضافة شاغر).

5 – يمكن للمنشأة استعراض السير الذاتية للمتقدمين على أحد الشواغر التي أضافتها في سوق العمل.

6 – تقدم المنشأة العروض للباحثين عن عمل الذين وقع الاختيار عليهم لشغل الشواغر.

7 – يوافق الباحث عن عمل على العرض.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19911″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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