توقعات بتخفيضات تصل لمليون برميل يوميًا بعد اجتماعات “أوبك+”

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قالت مصادر في أوبك+ إن التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سيعقد اجتماعات تستمر ليومين.

وبحسب رويترز، من المحتمل أن تختتم بالاتفاق على تخفيضات جديدة للإنتاج تصل إلى مليون برميل يوميًا، إذ تواجه أوبك تراجعًا في أسعار النفط مع وفرة في المعروض تلوح في الأفق.

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أوبك+ ينتج 40% من الإنتاج العالمي

ويضخ أوبك+ نحو 40% من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراته تأثيرًا كبيرًا على أسعار النفط.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز، الجمعة الماضية، إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر يوم الأحد، عندما يلتقي وزراء دول التحالف بمدينة فيينا الساعة الثانية بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش)، من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط.

وعقدت أوبك اليوم اجتماعًا قصيرًا منفصلاً، لكن الوزراء لم يعلقوا على احتمال صدور قرارات تتعلق بسياسة الإنتاج بعد الاجتماع.

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مليون برميل يوميًا

وقالت المصادر إن التخفيضات يمكن أن تصل إلى مليون برميل يوميًا علاوة على تخفيضات حالية تبلغ مليوني برميل يوميًا وتخفيضات طوعية تبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا تم الإعلان عنها في خطوة مفاجئة في إبريل ودخلت حيز التنفيذ في مايو.

وإذا تم الاتفاق على هذا فسوف يرتفع إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 4.66 مليون برميل يوميًا، أو نحو 4.5% من الطلب العالمي.

وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي للذي شهد الاتفاق عليها، لكن يمكن للوزراء أيضًا تحديد موعد أبعد للتنفيذ.

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تحذيرات وزير الطاقة

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إنه سيبقي البائعين على المكشوف “متألمين” ودعاهم إلى “الحذر”، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق على أنه تحذير من تخفيضات إضافية للإمدادات.

لكن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قال في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من أوبك+ في فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. ومن المتوقع أن يحضر نوفاك الاجتماعات في فيينا اليوم الأحد.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط أكثر في النصف الثاني من عام 2023، مما يحتمل أن يعزز أسعار النفط.