“الشورى” يُطالب الطيران المدني بخفض سعر التذاكر

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أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بمجلس الشورى، الهيئةَ العامةَ للطيران المدني بتطوير عملها؛ وتخفيض رسوم الأجور والشحن والوقود وأسعار التذاكر.

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التنافس مع المطارات العالمية

وقالت اللجنة إن تطوير عمل الهيئة العامة للطيران وتخفيض أسعار التذاكر، يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية.

وتبنت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس، مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها الأعضاء عطا السبيتي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، منذ العام الماضي وتأجل طرحها إلى العام الحالي.

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معاناة في الخدمة

وتضمنت مسوغات التوصية، التي تقدم بها السبيتي والفاضل والشعلان، معاناة سوق الطيران المحلي من اختناقات وارتباكات واضحة في مستوى الخدمة والالتزام بمواعيد الرحلات.

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شكاوى من ارتفاع أسعار تذاكر طيران

واستندت التوصية على الشكاوى المتكررة من ارتفاع أسعار تذاكر طيران الشركات المحلية خصوصاً في الرحلات الداخلية التي يتقلص فيها مستوى المنافسة.

وبرر الأعضاء الثلاثة توصيتهم، التي حظيت بالموافقة، بأن الطيران صناعة تنافسية من ناحيتي الخدمات والأسعار، ما يجب أن تأخذه هيئة الطيران المدني في الحسبان مع شركات الطيران المحلية.