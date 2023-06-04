محافظ “التقني والمهني” يكشف عن مفاجآت في التخصصات النوعية لكليات البنات

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أكد محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني، أحمد فهيد الفهيد، أن درجة البكالوريوس في كليات التقنية بالشمالية قيد الدراسة على رغم شح التخصصات واحتكارها على الدبلومات.

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التوسع في تخصصات البنات

وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى التوسع في تخصصات البنات بما يحتاجه قطاع الأعمال، وأن هناك تنسيقاً عالياً مع قطاعات الأعمال بالشراكة الإستراتيجية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”عكاظ”: “لن نتوقف عن طموحنا.. ستكون هناك تخصصات نوعية تتناسب مع احتياجات قطاعات الأعمال”.

وكشف الفهيد النية لتقديم الكهرباء كأحد التخصصات في المناطق الشمالية بأسرع وقت، خصوصاً في مناطق تحتاج إليها.

وأكد أن توجيهات القيادة حققت المستهدفات التي وضعت لها.

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التوسعة ليست على حساب الجودة

وقال الفهيد: “لن تكون التوسعة على حساب الجودة، ونسعى أن يكون لنا شركاء. في الفترة الماضية أنشأنا كليات تقنية رقمية للبنات. وكليات البنات اليوم في المملكة في التخصصات الرقمية بأعلى جودة”.

وأكد محافظ المؤسسة وجود مجلس استشاري لهذه الكليات من شركات مختصة بالقطاعات الرقمية.

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التوسع في الدراسات العليا بالكليات التقنية

وعن التوسع في الدراسات العليا بالكليات التقنية، قال إن هناك تنسيقاً عالياً واتفاقيات مع جامعات داخل المملكة لنعرف ما نحتاج من الدراسات العليا.

وتابع: سيكون هناك تنسيق في الدراسات العليا التي تهم كل الخريجين.