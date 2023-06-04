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سيول على مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على معظم مناطق المملكة
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سيول على مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على معظم مناطق المملكة

سيول على مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على معظم مناطق المملكة

سيول على مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على معظم مناطق المملكة
٠٥:٣٩:٣٧ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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أمطار ورياح نشطة على 7 مناطق

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية

كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية غربية إلى غربية شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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