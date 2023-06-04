8 أسباب لارتفاع درجة حرارة محرك المركبة بعد تشغيل التكييف في الصيف

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من أكثر المشاكل الشائعة في المركبات خلال فصل الصيف، هو ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف الخاص بالمركبة.

ويعاني سائقوا المركبات من هذه المشكلة خاصة عند السفر لمسافات طويلة أو في الطرق المزدحمة.

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8 أسباب لارتفاع درجة حرارة المحرك بعد تشغيل التكييف

ونذكر أهم أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك المركبة بعد تشغيل المكيف:

1 – عطل في مروحة التكييف: ويؤدي عطل مروحة التكييف وبالتالي يظهر مشكل التبريد في المركبة وفي المكيف.

2 – خلل في منظم الحرارة (الثرموستات).

3 – انخفاض مستوى سائل التبريد، ويؤثر انخفاض مستوى سائل التبريد وبشدة على كفاءة دورة التبريد، وقد يحدث هذا بسبب تبخر المياه أو بسبب وجود تسريب في المنظومة.

4 – عُطل في مضخة مياه التبريد.

5 – تحميل كمبروسر المكيف على المحرك.

6 – تلف حساس الكولنت (حساس سائل تبريد المحرك).

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مشاكل الردياتير

7 – تراكم الشوائب وانسداد الردياتير: مما يتسبب في عدم سريان المياه بسلاسة داخل الردياتير، ويؤثر ذلك على كفاءة منظومة التبريد بالكامل، وعلى تبريد المياه القادمة من محرك المركبة، وقد تتراكم الشوائب بسبب الصداء واستخدام مياه غير مناسبة.

8 – غطاء الردياتير: أيضاً قد يسبب لنا ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف، فغطاء الردياتير هو الذي يتحكم في الضغط داخل الردياتير أثناء عمل المحرك، وإذا كان هناك أي تسريب به أو أي خلل قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك.

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