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ورق السدر يساعد في علاج أخطر أمراض العصر
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ورق السدر يساعد في علاج أخطر أمراض العصر

ورق السدر يساعد في علاج أخطر أمراض العصر

ورق السدر يساعد في علاج أخطر أمراض العصر
٠٢:٥٩:٥٣ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توصل بحث جديد شارك فيه أكاديميات في جامعة سعودية، إلى أهمية ورق السدر في علاج أخطر أمراض العصر.

وتفصيلا، تمكن أكاديميان في كلية الصيدلة بجامعة طيبة من اكتشاف وفصل مركبين جديدين من ورق شجرة السدر يعملان ضد خلايا بعض أنواع السرطان.

أهمية ورق السدر

وفي السياق، توصل كل من الدكتور محمود عبدالله مصطفى الأستاذ المساعد في قسم العقاقير والكيمياء الصيدلية، والدكتور هاني محمود خوجة الأستاذ المشارك في قسم الصيدلة الإكلينيكية وصيدلة المستشفيات في كلية الصيدلة في جامعة طيبة، وبالتعاون مع الأستاذ الدكتور توميهيسا أوتا من اليابان، إلى اكتشاف وفصل مركبين جديدين من ورق شجر السدر، تمت تسميتهما سِدرين وسِدروسايد اشتقاقًا من الاسم العربي للشجرة.

التجارب الأولية

وتوصلت التجارب الأولية التي أجريت في اليابان، وبالتعاون مع المعهد الوطني للأورام في الولايات المتحدة الأمريكية فعالية انتقائية لهذين المركبين ضد عدد من أنواع الخلايا السرطانية البشرية المعزولة مخبريًا مع عدم الإضرار بخلايا نخاع العظم السليمة، وفقا لـ”الوطن”.

ويتطلب هذا الاكتشاف أن تتبعه دراسات مكثفة على حيوانات التجارب للتأكد من سلامة المركبين ومعرفة آلية عملهما الدقيقة قبل تجريبهما إكلينيكيا على البشر المصابين بالأورام السرطانية.

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الكلمات الدلالية:
أخطر الأمراض السرطان جامعة طيبة ورق السدر

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