بدءًا من اليوم.. تفاصيل رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً
تواصل – فريق التحرير:
تبدأ الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، عمليات رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا.
رصد مخالفات المرور
وتستهدف عملية رصد هذه المخالفات، رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.
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وتشمل هذه المخالفات المرورية ما يلي بالتفصيل:
- القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة.
- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.
- الرصد الآلي للمخالفات يشمل أيضاً مخالفة تنظيمات السير على الطريق
- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
- تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
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