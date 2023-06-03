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بدءًا من اليوم.. تفاصيل رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً
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بدءًا من اليوم.. تفاصيل رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً

بدءًا من اليوم.. تفاصيل رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً

بدءًا من اليوم.. تفاصيل رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً
٠٢:٤٣:٤٦ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، عمليات رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا.

رصد مخالفات المرور

وتستهدف عملية رصد هذه المخالفات، رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

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وتشمل هذه المخالفات المرورية ما يلي بالتفصيل:

  • القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة.
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  • عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.
  • الرصد الآلي للمخالفات يشمل أيضاً مخالفة تنظيمات السير على الطريق
  • قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
  • تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
  • وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.

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أخبار السعودية الرصد الإلكتروني للمخالفات المرور رصد 7 مخالفات مخالفات المرور

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