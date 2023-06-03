بدءًا من اليوم.. تفاصيل رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً

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تبدأ الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، عمليات رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا.

رصد مخالفات المرور

وتستهدف عملية رصد هذه المخالفات، رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

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وتشمل هذه المخالفات المرورية ما يلي بالتفصيل:

القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة.

عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.

الرصد الآلي للمخالفات يشمل أيضاً مخالفة تنظيمات السير على الطريق

قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.

وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.

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