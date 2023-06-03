السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
حالة مطرية على منطقة جازان ومحافظة أملج
تفاصيل إعادة تأهيل ميقات وادي محرم
فايرفوكس ينهي الدعم التقني لهذه الإصدارات من أنظمة التشغيل
بعد توجيه النائب العام.. بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن المواطن المسيء
إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين احترازيًا
مواقيت الصلاة الأحد 15 ذو القعدة.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة

الرئيسية

 /

محليات

 /

حالة مطرية على منطقة جازان ومحافظة أملج

حالة مطرية على منطقة جازان ومحافظة أملج

حالة مطرية على منطقة جازان ومحافظة أملج
٠٢:٢٠:٥٠ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

هطلت مساء أمس السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز الهجمية التابع لمحافظة أملج.

أيضا هطلت مساء أمس ، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان ؛ شملت محافظات صبيا، والعيدابي، وهروب، جعلها الله سقا رحمة وبركة ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

أمطار جنوب تبوك

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على طريق الحرة جنوب تبوك.

اقرا أيضا:

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على طريق الحرة جنوب تبوك

وأظهر مقطع فيديو، وثقته عدسة حسن العصباني، ونشره حساب “فريق أمطار تبوك”، في “تويتر”، حالة مطرية وبرد كثيف على طريق الحرة جنوب تبوك.

أمطار غزيرة على مكة والمدينة:

ونبه المركز الوطني للأرصاد بتوقعات لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

كما نبه أيضا المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة تستمر لساعات.

اقرا أيضا:

تحذير من أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الباحة والعاصمة المقدسة حتى الـ 10 مساءً

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة أملج جازان

مواد ذات صلة

المزيد
باكستاني يحاول قتل نفسه بطريقة غريبة في جدة.. ماذا فعل؟

باكستاني يحاول قتل نفسه بطريقة غريبة في جدة.. ماذا فعل؟

٠٤:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
«المالية»: العلاوة السنوية ستعود في 1439هـ

«المالية»: العلاوة السنوية ستعود في 1439هـ

١١:١٣ ص، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦
«الإسكان» توقع اليوم عقوداً لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية في 3 مدن

«الإسكان» توقع اليوم عقوداً لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية في 3 مدن

٠٨:٤٥ ص، الثلاثاء، ٠١ مارس ٢٠١٦
مشروع «الأضاحي» يطعم 30 مليون فقير في 27 دولة

مشروع «الأضاحي» يطعم 30 مليون فقير في 27 دولة

٠٨:٣١ ص، الثلاثاء، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *