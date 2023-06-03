حالة مطرية على منطقة جازان ومحافظة أملج

تواصل – فريق التحرير:

هطلت مساء أمس السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز الهجمية التابع لمحافظة أملج.

أيضا هطلت مساء أمس ، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان ؛ شملت محافظات صبيا، والعيدابي، وهروب، جعلها الله سقا رحمة وبركة ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

أمطار جنوب تبوك

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على طريق الحرة جنوب تبوك.

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وأظهر مقطع فيديو، وثقته عدسة حسن العصباني، ونشره حساب “فريق أمطار تبوك”، في “تويتر”، حالة مطرية وبرد كثيف على طريق الحرة جنوب تبوك.

أمطار غزيرة على مكة والمدينة:

ونبه المركز الوطني للأرصاد بتوقعات لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

كما نبه أيضا المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة تستمر لساعات.

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