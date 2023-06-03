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تفاصيل إعادة تأهيل ميقات وادي محرم
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تفاصيل إعادة تأهيل ميقات وادي محرم

تفاصيل إعادة تأهيل ميقات وادي محرم

تفاصيل إعادة تأهيل ميقات وادي محرم
٠١:٥٣:٣٥ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

باشرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمال تأهيل ميقات وادي محرم وذلك عقب لقاء صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف بالرئيسَ التنفيذي للبرامج في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سعد بن عبدالرحمن الوابل، وعددًا من قيادات الهيئة الملكية الأسبوع الماضي.

تأهيل ميقات وادي محرم

وتمثَّلت الأعمال التي تنفذها الهيئة الملكية في الميقات أعمال الدهانات والأرصفة، وتحسين الطرقات المحيطة بالميقات، وإزالة التشوهات البصرية والتوسع في مواقف المركبات للحجاج والمعتمرين، والزوّار، وتخصيص وتطوير المرافق الخدمية والطرقات، وعمليات التشجير والمسطحات الخضراء.

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يذكر أن مهام الإشراف على مواقيت الإحرام تم نقلها إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم، حيث قامت الهيئة الملكية بعمل دراسة للمواقع بوضعها الحالي، وتقسيم مراحل التحسين والتطوير إلى مرحلتين، تبدأ بالتطوير الشامل والتطوير العاجل وإزالة التشوه البصري، وإعادة تأهيل مرافق الميقات، وسهولة الاستخدام للمستفيدين.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مكة المكرمة وادي محرم

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