السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد توجيه النائب العام.. بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن المواطن المسيء
إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين احترازيًا
مواقيت الصلاة الأحد 15 ذو القعدة.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
خلال ساعات.. فتح باب العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات
25 جامعة سعودية بالتصنيف العالمي للجامعات المؤثرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
جريان وتدفق السيول في الخرمة شرق الطائف (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بعد توجيه النائب العام.. بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن المواطن المسيء

بعد توجيه النائب العام.. بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن المواطن المسيء

بعد توجيه النائب العام.. بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن المواطن المسيء
١٢:٤٠:٥١ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، قبل قليل، القبض على مواطن لإساءته لإحدى المناطق خلال مشاركته في مساحة صوتية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشره محتوى من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

القبض على المواطن المسيء

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، في بيان لها، أنه وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة النيابة.

اقرأ أيضا:

توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء لإحدى المناطق عبر مواقع التواصل

جاء ذلك بعد صدور قرار من النائب العام بالقبض على شخص مسيء لإحدى المناطق، استنادا إلى المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

توجيه النائب العام

ومساء السبت، وجه النائب العام يأمر بالقبض على شخص أساء لإحدى المناطق عبر إحدى المساحات الإلكترونية.

وتفصيلا، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

نظام الإجراءات الجزائية

وصدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، استنادا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم .

اقرأ أيضا:

توجيه عاجل من النائب العام بشأن السجناء

الكلمات الدلالية:
الرياض القبض على المواطن المسيء النائب العام بيان شرطة الرياض شرطة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
«أرامكو»: متوسط رواتب موظفينا في الثلاثينيات 4 كلجم فضة

«أرامكو»: متوسط رواتب موظفينا في الثلاثينيات 4 كلجم فضة

١١:٤٤ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦
رفض القضية الجنائية ضد المتهمَيْن بمحاولة اغتيال «القرني» في الفلبين

رفض القضية الجنائية ضد المتهمَيْن بمحاولة اغتيال «القرني» في الفلبين

١٢:٢٣ ص، الأربعاء، ٠٦ أبريل ٢٠١٦
«العمل»: «دوام رمضان» 6 ساعات في القطاع الخاص‎

«العمل»: «دوام رمضان» 6 ساعات في القطاع الخاص‎

٠٢:٥٤ م، السبت، ٠٤ يونيو ٢٠١٦
من “الداخل والخارج”.. تعرّف على أعداد الحجاج في موسم 1444هـ

من “الداخل والخارج”.. تعرّف على أعداد الحجاج في موسم 1444هـ

٠٩:٠١ ص، الأثنين، ١٦ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *