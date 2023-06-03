بعد توجيه النائب العام.. بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن المواطن المسيء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، قبل قليل، القبض على مواطن لإساءته لإحدى المناطق خلال مشاركته في مساحة صوتية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشره محتوى من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

القبض على المواطن المسيء

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، في بيان لها، أنه وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة النيابة.

اقرأ أيضا:

جاء ذلك بعد صدور قرار من النائب العام بالقبض على شخص مسيء لإحدى المناطق، استنادا إلى المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

توجيه النائب العام

ومساء السبت، وجه النائب العام يأمر بالقبض على شخص أساء لإحدى المناطق عبر إحدى المساحات الإلكترونية.

وتفصيلا، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

نظام الإجراءات الجزائية

وصدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، استنادا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم .

اقرأ أيضا: