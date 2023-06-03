إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين احترازيًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وقالت قوات أمن الطرق، في بيان عبر “تويتر”: “ننوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه”.

حالة مطرية على محافظة الكامل

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على محافظة الكامل شمال منطقة مكة المكرمة.

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وأظهر مقطع فيديو وثقته عدسة ماجد السبيعي، ونشره حساب “طقس الغربية”، في “تويتر”، هطول أمطار غزيرة ونشاط للصواعق والبرق أضاء سماء المحافظة.

أمطار غزيرة على مكة والمدينة:

في سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد بتوقعات لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

كما نبه أيضا المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة تستمر لعدة ساعات.

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أمطار على المدينة المنورة:

وأوضح المركز، أن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سيكونه على منطقة المدينة المنورة، وأتربة مثارة.

ونوه أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وبين المركز أيضا أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، يبدأ الساعة الـ 12 ظهر السبت، ويستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح الأحد.

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