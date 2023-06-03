فايرفوكس ينهي الدعم التقني لهذه الإصدارات من أنظمة التشغيل

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أعلنت مؤسسة موزيلا فايرفوكس أنها ستتوقف عن دعم مستخدمي “ويندوز” الذين ما زالوا على نسخ 8 و7 من نظام تشغيل شركة مايكروسوفت.

وقالت المؤسسة، في تحديث لها على الإنترنت أن وقف الدعم التقني سيطال أيضاً الأجهزة التي تعمل على أنظمة تشغيل ماك “10.12” و”10.13″ و”10.14″.

إنهاء الدعم الأمني

وتابعت مؤسسة موزيلا أن مستخدمي متصفح فايرفوكس على الأنظمة المذكورة آنفاً سيتم نقلهم إلى نسخة “إصدار الدعم الممتد” استثنائياً حتى 2024، ومع الإصدار 115 من فايرفوكس، سيتوقف المستخدمون على أنظمة التشغيل المذكورة من الحصول على الدعم الأمني والتقني لحماية أعمالهم على الإنترنت من تصفح للمواقع الإلكترونية والتعامل على منصات التواصل الإجتماعي أو إجراء العمليات المصرفية على الشبكة.

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ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا الإصدار يوليو المقبل، فيما برر المطورون لدى “موزيلا” بأن شركة “مايكروسوفت” كانت أنهت دعمها الأمني لأنظمة تشغيل 8 و8.1 و7 منذ يناير الماضي، على الرغم من إدراكها لثغرات أمنية في نظام التشغيل.

ونصحت الشركة، جميع المستخدمين بالانتقال إلى نظام “ويندوز 11″، والوضع مشابه للإصدارات الثلاثة من macOS.

يشار إلى أن فايرفوكس ليست الجهة الأولى التي سحبت دعمها لأنظمة تشغيل 8 و 7، إذ سبقها متصفح غوغل كروم، ومايكروسوفت إيدج منذ فترة طويلة.

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