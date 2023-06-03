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مواقيت الصلاة الأحد 15 ذو القعدة.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
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مواقيت الصلاة الأحد 15 ذو القعدة.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة الأحد 15 ذو القعدة.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة الأحد 15 ذو القعدة.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
١٢:٠٢:٢٣ ص، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 15 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 4 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:58 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 15 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 15 ذو القعدة

موعد أذان الفجر

مكة – 4:11

المدينة – 4:02

الرياض – 3:34

موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

موعد أذان العصر

مكة – 3:37

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

موعد أذان المغرب

مكة – 7:01

المدينة – 7:08

الرياض – 6:40

موعد أذان العشاء

مكة – 8:31

المدينة – 8:38

الرياض – 8:10

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