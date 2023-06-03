جريان وتدفق السيول في الخرمة شرق الطائف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التقلبات الجوية في محافظة الخرمة شرق الطائف.

وأظهر مقطع فيديو، وثقته عدسة “خالد السبيعي”، ونشره حساب “طقس”، في “تويتر” جريان للسيول وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الخرمة.

توقعات هطول أمطار

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع إلى صباح الأحد 1444/11/15 هـ، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية وأقصى غرب مناطق القصيم والرياض ونجران تمتد إلى اليمن”.

رياح نشطة وأتربة مثارة

وتابع عبدالعزيز الحصيني: “تُسبق الحالة المطرية برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة ونشاط للرياح على المنطقة الشرقية والكويت والتغيير وارد لأنها توقعات”.

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