خلال ساعات.. فتح باب العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد الموافق 15/11/1444هـ، بدء استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، من خلال نظام “نور”.

العدول عن النقل الخارجي

ويستمر استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي، لمدة يومين (15 و16) من ذي القعدة؛ وفق الشروط والضوابط المنظمة للعدول، والموضحة في النظام ضمن “الإقرار” قبل تقديم الطلب.

وتؤكد وزارة التعليم، حرصها على تحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات، ومراعاة لبعض الحالات التي تستدعي ظروفها “العدول”، بعد تحقيق الرغبات في إجراءات النقل الخارجي لهذا العام ١٤٤٤هـ.

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الفترة المتاحة لتلقي الطلبات

وحدّدت وزارة التعليم فترة العدول في يومين؛ ليتسنى لإدارات التعليم العمل على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التعليم، أنه تم إطلاق خدمة تتبع الرغبات لتحقيق أفضل رغبه لطالبي النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات.

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اعتماد حركة النقل الخارجي

وقبل أسابيع، اعتمدت الوزارة، إجراءات النقل الخارجي التي أُعلنت نتيجتها قبل نهاية العام الدراسي بوقت كاف على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات، ومنحهم المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

إجراءات النقل عبر نظام نور

وتتيح إجراءات النقل الخارجي إمكانية الاطلاع على نتيجة المفاضلة في نظام “نور”، والاعتراض على النتيجة إلكترونياً من ذات النظام لمدة خمسة أيام عمل بدءاً من الأحد القادم تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات، وبما يعزز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

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