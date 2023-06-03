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توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء لإحدى المناطق عبر مواقع التواصل
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توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء لإحدى المناطق عبر مواقع التواصل

توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء لإحدى المناطق عبر مواقع التواصل

توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص أساء لإحدى المناطق عبر مواقع التواصل
١٠:٥١:٠٠ م، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه النائب العام يأمر بالقبض على شخص أساء لإحدى المناطق عبر إحدى المساحات الإلكترونية.

وتفصيلا، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

نظام الإجراءات الجزائية

وصدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، استنادا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم .

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية النائب العام النيابة العامة شخص أساء لإحدى المناطق مواقع التواصل

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