غداً.. بدء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال في ثلاث مناطق عبر هذا الرابط

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من المقرر أن يبدأ غداً الأحد بدء تسجيل طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال لمن وصلت أعمارهم 3 سنوات فأكثر حتى أقل من 6 سنوات للمناطق التالية “الرياض، الجوف، القصيم”.

التسجيل عبر نظام نور

واشارت وزارة التعليم، إلى أنه يمكن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

وفي وقت سابق، حددت وزارة التعليم مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1445هـ، حيث بدأ التسجيل بتاريخ من 1/ 11/ 1444هـ .

مواعيد التسجيل في رياض الأطفال

– التسجيل في مرحلة رياض الأطفال بدأ بتاريخ 1444/11/1هـ

– يحق التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات

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الأطفال المستحقون للتسجيل

الأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:

1- المستوى الأول “الروضات الأهلية والعالمية فقط من 1441/2/6 هـ إلى 1442/2/5هـ

2- المستوى الثاني من 1440/5/6هـ إلى 1441/2/5هـ

3- المستوى الثالث من 1439/2/6هـ إلى 1440/5/5هـ

ملاحظات مهمة لأولياء الأمور:

– الأولوية للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث.

– يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث

– التسجيل من خلال نظام نور عبر هذا الرابط “اضغط هنا“.

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