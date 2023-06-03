شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على طريق الحرة جنوب تبوك

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على طريق الحرة جنوب تبوك.

وأظهر مقطع فيديو، وثقته عدسة حسن العصباني، ونشره حساب “فريق أمطار تبوك”، في “تويتر”، حالة مطرية وبرد كثيف على طريق الحرة جنوب تبوك.

أمطار غزيرة على مكة والمدينة:

ونبه المركز الوطني للأرصاد بتوقعات لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 مساءً.

كما نبه أيضا المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار على المدينة المنورة:

وأوضح في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت أن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سيكونه على منطقة المدينة المنورة، وأتربة مثارة.

ونوه أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وبين المركز أيضا أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، يبدأ الساعة الـ 12 ظهرا ويستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح الغد .

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