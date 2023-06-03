شاهد.. جريان وتدفق السيول جنوب غرب العلا

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول جنوب غرب العلا، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول جنوب غرب العلا

وأظره مقطع فيديو نشره أبو مراد البلوي، عبر حسابه في “تويتر”، جريان السيول في جنوب غرب العلا، بعد الحال المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة من التقلبات الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدد من المناطق.

توقع حالة مطرية

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم السبت 1444/11/14 هـ – إلى صباح الأحد 1444/11/15 هـ، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية وأقصى غرب مناطق القصيم والرياض ونجران تمتد إلى اليمن”.

رياح نشطة وأتربة وغبار

وتابع عبدالعزيز الحصيني: “تُسبق الحالة المطرية برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة ونشاط للرياح على المنطقة الشرقية والكويت والتغيير وارد لأنها توقعات”.

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